Saronno arrestato il richiedente asilo violento

Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri di Saronno hanno arrestato un uomo di 25 anni, originario del Benin, perché coinvolto in un episodio di violenza. L’ordine di arresto è stato firmato dal Tribunale di Busto Arsizio, che ha emesso la misura cautelare dopo aver accertato il comportamento aggressivo dell’uomo. Il richiedente asilo era stato segnalato per aver aggredito una persona nella zona centrale della città. L’arresto si è concluso senza incidenti e l’uomo è stato portato in carcere.

