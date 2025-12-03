toponomastica nel caos sirica fdi incalza il comune di sarno

Tempo di lettura: 2 minuti Torna al centro del dibattito pubblico a Sarno la questione della toponomastica, un tema che negli ultimi anni ha generato difficoltà a cittadini, attività commerciali e servizi di consegna. A intervenire è il consigliere comunale e coordinatore di Fratelli d’Italia, Enrico Sirica, che richiama con fermezza l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla necessità di un intervento organico e immediato. Sirica sottolinea come in diverse aree del territorio persistano criticità ormai croniche: strade prive di numerazione civica, nomenclature incomplete o non aggiornate, segnaletica insufficiente o obsoleta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

