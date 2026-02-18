Sanremo 2027 sarebbe stato scelto il conduttore che prenderà il posto di Conti

Secondo le voci più recenti riportate da Novella 2000, il conduttore che prenderà il posto di Carlo Conti a Sanremo 2027 sarebbe già stato deciso. La scelta sembra essere caduta su un volto noto della televisione italiana, che ha già partecipato in passato alla manifestazione. La decisione arriva in un momento in cui si stanno definendo i dettagli della prossima edizione, e tra i rumor circolati si parla di un nome che ha già conquistato il pubblico con altri programmi.

Secondo le ultime news, sarebbe stato scelto il conduttore di Sanremo 2027. Ecco chi dovrebbe prendere il posto di Carlo Conti. Continuano le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2027. Nelle ultime ore infatti non si parla altro che della prossima edizione della kermesse musicale. Tutti si chiedono chi sarà a prendere il posto di Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica e in rete non mancano le voci di corridoio. Le ultime news parlano di un coinvolgimento di Nicola Savino. C'è però chi giura che sarà Antonella Clerici a salire sul palco dell'Ariston, che potrebbe tornare alla conduzione (mentre la direzione artistica, sempre secondo i rumor, potrebbe restare a Conti). Sanremo 2027, Stefano De Martino prende il posto di Carlo Conti? In lizza anche Antonella Clerici. Nuove indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2027 dopo l'ufficialità dell'addio di Carlo Conti nel ruolo di direttore artistico. Si scommette su De Martino e Clerici. Carlo Conti sceglie il successore a Sanremo 2027, smentito De Martino. Sanremo 2027, il dopo Conti e la pista Savino. Dopo l'addio di Amadeus alla Rai e il suo passaggio al Nove, il doppio mandato di Carlo Conti a Sanremo. Stefano De Martino sarebbe in pole position per la conduzione di Sanremo 2027.