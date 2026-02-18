Sanremo 2026 perché Luca Argentero non sarà ospite? Parla Carlo Conti

Dopo le dichiarazioni tv di Luca Argentero sulla mancata chiamata, Carlo Conti chiarisce cosa è successo davvero: nessuna esclusione dal Festival, ma un equivoco legato alla promozione delle fiction Rai. Nelle ultime ore Carlo Conti è intervenuto per smorzare la polemica con Luca Argentero, dopo le dichiarazioni dell'attore sulla sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo. Argentero aveva raccontato di essere stato contattato inizialmente, ma di non essere poi mai più richiamato. Dalle pagine del settimanale Chi, il direttore artistico della kermesse canora ha voluto chiarire l'origine del malinteso, parlando apertamente di un equivoco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Luca Argentero ha detto che l’avete chiamato e poi non vi siete fatti sentire. Carlo Conti: “Ci ho parlato sabato, è tutto chiarito. Un piccolo equivoco, credo che dovesse venire per lanciare #DocNelleTueMani4, che doveva partire a marzo. Poi la serie è stata sp x.com

Doc - nelle tue mani avrà una quinta stagione Mentre stiamo ancora aspettando l'uscita della quarta annata c'è chi già chi si porta avanti. Fanpage ha infatti chiesto a Luca Argentero se il medical drama proseguirà ancora. "Ragioniamo di stagione in stagion facebook