sanremo 2026 patty pravo in gara con opera e poi in tour nei teatri

A 50 anni dalla sua leggendaria carriera, Patty Pravo torna protagonista a Sanremo 2026 con il brano Opera, un’anticipazione del suo nuovo album di inediti. La sua presenza sul palco sarà accompagnata da un tour nei teatri, un’occasione unica per rivivere la poesia e il talento di una delle voci più iconiche della musica italiana. Un ritorno atteso che promette emozioni e grandi performance.

Patty Pravo presenterà il brano Opera al Festival di Sanremo 2026, in primavera anche un album di inediti e il tour teatrale. Patty Pravo presenterà il brano Opera al Festival di Sanremo 2026 per la sua undicesima partecipazione alla massima competizione canora nazionale. A dirigere l’orchestra, il Maestro Valter Sivilotti. Opera, scritto da Giovanni Caccamo, farà parte del nuovo album di inediti dell’artista in uscita a marzo 2026 per Nar International – AdaWarner Music Italy. L’album conterrà anche i due singoli pubblicati nel 2025: Ho provato tutto (scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle e prodotto da Taketo Gohara) e Ratatan (scritto da Marianne Mirage e Andrea Bonomo, e prodotto da Taketo Gohara e Marquis). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

