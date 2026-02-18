Sanremo 2026 Fulminacci – Stupida sfortuna

Fulminacci, nome d’arte di Filippo Uttinacci, si trova di nuovo a Sanremo, questa volta a causa di un problema tecnico che ha impedito la sua esibizione nella serata di ieri. Il cantante aveva preparato con cura il suo secondo intervento al Festival, ma un guasto agli impianti audio ha fermato il suo concerto poco prima di iniziare, lasciando il pubblico in attesa. La sua partecipazione precedente, nel 2021, si era svolta senza intoppi, proprio con il brano Santa Marinella.

Per Fulminacci (nome d'arte di Filippo Uttinacci) è la seconda partecipazione al Festival di Sanremo dopo l'edizione segnata dalla pandemia (2021), che lo aveva visto sul palco dell'Ariston con il brano Santa Marinella. Quest'anno Fulminacci porta in gara Stupida sfortun a che lui stesso descrive come "un percorso a ostacoli, la ricerca di qualcuno attraverso il ricordo di qualcun altro, una passeggiata solitaria". La canzone sarà inserita anche nel disco Calcinacci, disponibile dal 13 marzo. Ad Aprile Fulminacci partirà per il suo primo tour, dal titolo Palazzacci. Ma prima lo aspetta il palco dell'Ariston, dove oltre alla sua Stupida sfortuna canterà Parole Parole nella serata dei duetti con Francesca Fagnani.