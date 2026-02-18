Sanremo 2025 Chiello – Ti penso sempre

Chiello, cantante lucano nato nel 1999, ha portato a Sanremo il brano «Ti penso sempre» dopo aver scritto una canzone che parla di un amore che non si spegne. La sua ballad, con un sound rock alternativo, descrive come i ricordi di una relazione rimangano vivi nella mente anche quando tutto sembra finito. La sua presenza al festival segna un passo importante nella sua carriera, che sta crescendo in modo rapido.

Classe 1999, lucano, Rocco Modello in arte Chiello arriva a Sanremo con Ti penso sempre, una ballad dall’impianto rock alternativo che racconta di un amore che continua a vivere anche dopo la fine della storia. Quell a di quest’anno è la sua prima partecipazione a Sanremo come concorrente: l’anno scorso era stato sul palco dell’Ariston come spalla di Rose Villain nella serata dei duetti. Qualcuno può essere stato sorpreso dalla scelta di partecipare alla gara, ma lui risponde: «Avevo bisogno di mettermi un po’ in gioco, ero annoiato e quindi ho pensato di andare al festival». La canzone che porterà in gara sarà contenuta nel disco Agonia in uscita il prossimo 20 marzo.🔗 Leggi su Open.online

