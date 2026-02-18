San Simeone | il santo del 18 febbraio e il suo culto nel mondo

Il 18 febbraio si celebra San Simeone, una figura biblica che ha lasciato un segno nel mondo cristiano. La sua storia nasce dalla narrazione del Nuovo Testamento, dove viene descritto come un anziano che ha dedicato la sua vita alla fede. La tradizione lo ricorda come un uomo giusto e devoto, che ha incontrato Gesù bambino nel Tempio di Gerusalemme. Questo episodio è diventato un simbolo di speranza e fede per molte comunità nel corso dei secoli.

Chi era San Simeone?. San Simeone, noto anche come Simeone il Vecchio o Simeone il Giusto, è una figura biblica menzionata nel Nuovo Testamento. Secondo il Vangelo di Luca, Simeone era un uomo giusto e pio che viveva a Gerusalemme. Gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di aver visto il Messia del Signore. Quando Maria e Giuseppe portarono Gesù al Tempio per presentarlo al Signore, Simeone lo prese tra le braccia e lodò Dio, riconoscendo in quel bambino il Salvatore promesso. Perché è diventato santo?. San Simeone è venerato come santo principalmente per la sua fede e la sua attesa paziente del Messia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

