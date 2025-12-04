San Barbara | la santa del 4 dicembre e il suo culto nel mondo

Chi era San Barbara?. San Barbara era una giovane donna che visse nel III secolo d.C. in Asia Minore, in una città chiamata Nicomedia. Secondo la tradizione, Barbara era figlia di un ricco pagano di nome Dioscoro. La sua bellezza e intelligenza erano notevoli, ma ciò che la distingueva era la sua profonda fede cristiana, che la portò a rifiutare il matrimonio con un pagano scelto dal padre. Questo atto di ribellione segnò l'inizio delle sue sofferenze, poiché il padre, furioso per la sua decisione, la rinchiuse in una torre per impedirle di praticare la sua religione. Perché è diventata santa?.

san barbara la santa del 4 dicembre e il suo culto nel mondo

© Quotidiano.net - San Barbara: la santa del 4 dicembre e il suo culto nel mondo

