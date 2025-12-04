Dopo la Casa Capovolta arriva la Casa dei Sogni | l' esperienza di Natale al Parco Commerciale Le Fornaci
Il Parco Commerciale Le Fornaci di Beinasco presenta "La Casa dei Sogni", una spettacolare installazione esperienziale di oltre 130 mq che dal 6 dicembre all'11 gennaio accoglierà i visitatori nell'anfiteatro esterno del Parco. L'iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Beinasco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
