Salvini in visita alla casa degli atleti | Il Villaggio olimpico è una grande eredità San Siro? Servono stadi moderni

Matteo Salvini ha visitato la casa degli atleti a Milano, sottolineando che il Villaggio olimpico rappresenta un investimento importante per la città. Durante la visita, ha commentato anche la questione degli stadi, affermando che San Siro ha bisogno di strutture moderne per competere a livello internazionale. Salvini ha anche lasciato aperta la possibilità che Donald Trump possa arrivare a Milano, aggiungendo che spetterà a lui decidere.

Milano, 18 febbraio 2026 – " Non so se Trump verrà a Milano. Deciderà lui. Se verrà, ovviamente sarà il benvenuto". Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega Matteo Salvini è cauto sulla trasferta del presidente degli Stati Uniti in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina. Cautela doverosa, perché The Donald partirà per il Belpaese solo se gli Stati Uniti conquisteranno la finale di hockey su ghiaccio maschile in programma domenica pomeriggio all'Arena di Santa Giulia. Ma per avere la certezza degli Usa nell'ultimo atto olimpico, mancano ancora due partite: quarti e semifinali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salvini in visita alla casa degli atleti: "Il Villaggio olimpico è una grande eredità. San Siro? Servono stadi moderni" Villaggio Olimpico a Milano, la grande palestra a disposizione degli atletiQuesta mattina il Villaggio Olimpico di Milano apre le sue porte agli atleti, con una grande palestra allestita al piano terra di una delle palazzine. Il villaggio olimpico si riempie, già 1.600 presenze: ecco la "casa" degli atletiIl villaggio olimpico si riempie.