Trigoria sorride | Dybala vede la Cremonese e Wesley evita il peggio

Gian Piero Gasperini sorride a Trigoria dopo il pareggio contro il Napoli, che ha portato un punto importante alla Roma. La squadra ha mostrato carattere e resistenza, anche grazie alle notizie positive dal reparto infortuni. Dybala ha visto la Cremonese in allenamento, mentre Wesley si è allenato senza problemi dopo aver temuto il peggio per un infortunio.

Il lunedì post-Napoli ha portato in dote a Gian Piero Gasperini molto più di un punto prezioso. Se il pareggio del “Maradona” ha confermato la tempra della Roma, il bollettino medico arrivato nelle ultime ore ha scacciato i fantasmi di una possibile emergenza totale. Il tecnico nerazzurro può finalmente tirare un sospiro di sollievo: i pilastri della sua manovra sono pronti a rientrare o, quantomeno, hanno evitato infortuni di lungo corso. In un momento cruciale della stagione, tra la rincorsa Champions e i playoff europei, la profondità della rosa torna a essere il vero valore aggiunto della gestione tecnica giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Trigoria sorride: Dybala vede la Cremonese e Wesley evita il peggio Roma, Dybala torna in gruppo a Trigoria: Gasperini sorride per il Napoli Dybala è tornato ad allenarsi con il gruppo a Trigoria, portando un po’ di sollievo ai tifosi giallorossi. Roma a Trigoria verso il Sassuolo: febbre per Wesley, terapie per Dovbyk La Roma si prepara alla sfida contro il Sassuolo a Trigoria, con Wesley in fase di recupero e Dovbyk in terapia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rassegna Stampa | Gasp sorride: Dybala torna in gruppo. Soulé personalizzato, parziale per Vaz; Roma, Gasperini sorride: recupera un attaccante per il Napoli. Dubbio Dybala; Roma, Dybala recuperato: le ultime da Trigoria verso Napoli; Dybala torna a disposizione: la Roma sorride in vista del Napoli. Gasp sorride: Dybala torna in gruppo. Soulé personalizzato, parziale per VazDa Trigoria arrivano buone notizie in vista della gara di domenica contro il Napoli: appuntamento al Maradona alle 20.45. Nelle ultime settimane l’infermeria dei giallorossi si era riempita, ma ora Ga ... ilromanista.eu Trigoria, Dybala e Soulé regolarmente in gruppo: le ultime verso il NapoliLa Roma è scesa in campo in mattinata in vista della partita del Maradona, in programma domenica alle 20.45. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla squadra di Gasperini ... ilromanista.eu A Trigoria c’è una nuova linea volta ad abbassare il monte ingaggi, e anche Pellegrini, dato che percepisce circa 6 milioni di stipendio, dovrà sottostare alle nuove direttive. Proprio per questo motivo si fanno sempre più insistenti le voci di interessamenti dall’I - facebook.com facebook