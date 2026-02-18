Roma Kone torna in campo | test superato nell' amichevole con l' Atletico Lodigiani
Kone torna in campo dopo l’infortunio e supera il test nell’amichevole contro l’Atletico Lodigiani. La sua presenza si è rivelata un passo importante per la Roma, che cerca di recuperare la forma migliore prima delle prossime partite di campionato. Durante l’amichevole, Kone ha mostrato buona condizione, contribuendo con energia e precisione. La squadra si allena a Trigoria, dove continua a lavorare duramente per migliorare la compattezza tra i giocatori. La ripresa ufficiale è ormai alle porte.
La Roma prosegue la preparazione in vista della prossima sfida di campionato, rafforzando la chimica di squadra attraverso una sessione eserciziativa a Trigoria. L’obiettivo è accumulare minuti utili e confermare sensazioni positive in vista dell’incontro al calo contro la Cremonese. Nel test contro l’Atletico Lodigiani, i giallorossi hanno chiuso la giornata con un netto 4-0. Manu Kone è rientrato nel gruppo e ha firmato una rete, dimostrando di aver superato i piccoli problemi fisici accusati di recente. A referto hanno trovato posto anche Neil El Aynaoui, autore di una doppietta, e Mattia Della Rocca. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Allenamento Roma, riecco Kone: buone notizie dal test amichevole a Trigoria contro l’Atletico LodigianiKone si è allenato di nuovo con la Roma dopo aver recuperato dall’infortunio.
Test amichevole contro l'Atletico Lodigiani: poker giallorosso, in rete anche Koné
Test a Trigoria per la Roma di Gasp: torna al gol Koné. La situazione a pochi giorni dalla Cremonese
