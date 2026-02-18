Ritardo del volo Cancun–Roma Fiumicino il processo dura troppo | condannato il Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia è stato condannato per il ritardo nel processo legato al volo Cancun–Roma Fiumicino, causato dalla lunga durata delle udienze. La causa, che riguarda un episodio di circa 3.000 euro di danno, si trascina da anni senza una decisione definitiva. La prima udienza si è tenuta nel 2024 e ora si attende ancora una sentenza, con il giudice che ha fissato l’appuntamento al 2028.

Fiumicino, 18 febbraio 2026 – Attesa infinita con un'udienza fissata al 2028 e una causa di modesto valore economico ancora senza sentenza. È questo lo scenario che ha portato la Corte d'Appello di Milano a condannare il Ministero della Giustizia per violazione del termine ragionevole di durata del processo. Con decreto, i giudici milanesi hanno accolto il ricorso presentato dall'avvocato Salvatore D'Angelo per conto di ItaliaRimborso, società che assiste passeggeri vittime di disservizi aerei, riconoscendo un indennizzo di 400 euro per un anno di ritardo irragionevole, oltre interessi e spese legali.