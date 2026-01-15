Risultati Serie A Como-Milan 1-3 | tabellino e marcatori | News

Ecco il risultato della partita di Serie A tra Como e Milan, disputata allo stadio 'Sinigaglia' di Como nel recupero della 16ª giornata della stagione 2025-2026. Di seguito, il tabellino completo con i marcatori e i principali dati del match tra i padroni di casa, guidati da Cesc Fàbregas, e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Il tabellino completo di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Sinigaglia' di Como tra i lariani di Cesc Fàbregas e i rossoneri di Massimiliano Allegri Vince, e vince bene, il Milan di Massimiliano Allegri lo scontro d'alta classifica al 'Sinigaglia' contro il Como di Cesc Fàbregas. I rossoneri passano, 1-3, in trasferta in casa dei lariani, alla prima sconfitta interna in campionato, restando così a - 3 dall'Inter capolista del campionato. Il Como passa in vantaggio al 10' con il colpo di testa di Marc-Oliver Kempf e sfiora in varie circostanze il raddoppio nel primo tempo: i rossoneri devono ringraziare Mike Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

