Risultati Champions League LIVE | l’Inter cade a Bodo l’Atletico Madrid pareggia col Bruges

L’Inter è uscita sconfitta a Bodo per un errore difensivo nel secondo tempo. La squadra norvegese ha approfittato di una disattenzione per segnare il gol decisivo, lasciando i nerazzurri con poche possibilità di rimonta. Nel frattempo, l’Atletico Madrid ha pareggiato 1-1 contro il Bruges, mantenendo saldo il secondo posto nel girone. La sfida tra le squadre europee continua a offrire sorprese e colpi di scena, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni risultato. La competizione si avvicina alla fase decisiva.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Playoff Champions League. Andata. Martedì 17 febbraio Galatasaray Juve 5-2 (15? Gabriel Sara, 16? Koopmeiners, 32? Koopmeiners, 49? Lang, 60? Sanchez, 75? Lang). Monaco Psg 2-3 (1? Balogun, 18? Balogun, 29? Doue, 41? Hakimi, 67? Doue). Diretta gol Champions League LIVE: Bodo Glimt Inter 1-1, Atletico Madrid uno-due micidiale col Club BruggeIl Bodo Glimt ha pareggiato 1-1 contro l'Inter nella partita di Champions League, mentre l'Atletico Madrid ha segnato due gol in rapida successione contro il Club Brugge. Diretta gol Champions League LIVE: Bodo Glimt avanti contro l'Inter, Atletico Madrid uno-due micidiale col Club BruggeIl Bodo Glimt segna un gol importante contro l'Inter, causando sorpresa tra i tifosi. Risultati Champions League/ Diretta gol live score delle partite (andata playoff, oggi 18 febbraio 2026)Risultati Champions League: mercoledì 18 febbraio si completa l'andata dei playoff, l'Inter fa visita al sorprendente Bodo Glimt. Risultati Champions League/ Pari a Monaco, Atalanta in svantaggio! Diretta gol live score (17 febbraio 2026)Risultati Champions League oggi martedì 17 febbraio 2026, diretta gol live score dell'andata dei playoff con Atalanta e Juventus in campo. Serie A, finisce 2-2 la sfida Champions tra Napoli e Roma; giallorossi due volte avanti, doppia rimonta dei partenopei. Questi i risultati della domenica: Napoli-Roma 2-2, Torino-Bologna 1-2, Udinese-Sassuolo 1-2, Parma-Verona 2-1, Cremonese-Genoa 0-0