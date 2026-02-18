Risultati Champions League LIVE | cominciano i playoff In campo anche l’Inter a Bodo

L’Inter ha iniziato i playoff di Champions League battendo il Bodo con un gol decisivo al 78’. La partita si è giocata sotto una pioggia battente in Norvegia, rendendo il campo scivoloso e difficile. La squadra di Inzaghi ha mostrato determinazione fin dai primi minuti, cercando la vittoria con un gioco aggressivo. La vittoria apre la strada ai nerazzurri per proseguire il cammino nella competizione. I tifosi interisti seguono con attenzione ogni azione, sperando in un risultato positivo anche nelle prossime sfide.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Playoff Champions League. Andata. Martedì 17 febbraio Galatasaray Juve 5-2 (15? Gabriel Sara, 16? Koopmeiners, 32? Koopmeiners, 49? Lang, 60? Sanchez, 75? Lang). Monaco Psg 2-3 (1? Balogun, 18? Balogun, 29? Doue, 41? Hakimi, 67? Doue). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: cominciano i playoff. In campo anche l’Inter a Bodo Risultati Champions League LIVE: cominciano i playoff. In campo Qarabag e NewcastleIl Qarabag e il Newcastle sono in campo questa sera per l’inizio dei playoff di Champions League, una sfida che ha attirato molte attenzioni. Risultati Champions League LIVE: cominciano i playoff. Juve subito ko, sconfitta anche per l’Atalanta. Bene Real e PSGLa Juventus ha perso la partita dei playoff di Champions League a causa di una difesa troppo morbida, subendo subito un gol nel primo tempo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica e marcatori. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale; Women’s Champions League – Risultati play off. Juventus ripresa nel finale; La guida alla Women's Champions League 2025-26: calendario e risultati; I profitti delle banche diventino sussidiari. Risultati Champions League/ Diretta gol live score delle partite (andata playoff, oggi 18 febbraio 2026)Risultati Champions League: mercoledì 18 febbraio si completa l'andata dei playoff, l'Inter fa visita al sorprendente Bodo Glimt. ilsussidiario.net Risultati Champions League/ Pari a Monaco, Atalanta in svantaggio! Diretta gol live score (17 febbraio 2026)Risultati Champions League oggi martedì 17 febbraio 2026, diretta gol live score dell’andata dei playoff con Atalanta e Juventus in campo. ilsussidiario.net Serie A, finisce 2-2 la sfida Champions tra Napoli e Roma; giallorossi due volte avanti, doppia rimonta dei partenopei. Questi i risultati della domenica: Napoli-Roma 2-2, Torino-Bologna 1-2, Udinese-Sassuolo 1-2, Parma-Verona 2-1, Cremonese-Genoa 0-0 facebook Atalanta ai playoff di Champions: premi UEFA quasi a 60 milioni di euro. Dai risultati alla classifica: ecco quanto hanno incassato finora i nerazzurri x.com