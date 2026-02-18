Rifornimento energetico servizi al cittadino e un’area food dedicata | nasce Eté Station a Salerno

A Salerno, l’apertura di Eté Station ha attirato l’attenzione: il nuovo centro offre rifornimenti energetici, servizi per i cittadini e un’area food dedicata. La stazione si presenta come un punto di riferimento innovativo nel settore, con spazi pensati per chi trascorre molte ore in viaggio o desidera fare una pausa. L’idea nasce dalla volontà di creare un luogo multifunzionale, che combina praticità e comfort. La struttura si affaccia sulla strada principale, facilmente accessibile a tutti i passanti.

Con Etè Station, l'azienda inaugura una nuova linea di business focalizzata sulla convergenza tra distribuzione di energia e servizi di prossimità Taglio del nastro, a Salerno, per Etè Station, un nuovo concept che ridefinisce il proprio modello di stazione di servizio. Il primo impianto integra sotto un'unica insegna rifornimento energetico, servizi al cittadino – tra cui ricariche e pagamenti – e un'area food dedicata. L'iniziativa rappresenta l'ultima brand extension dell'ecosistema Etè e si propone di rispondere in modo concreto alle nuove esigenze della mobilità urbana. La struttura della stazione combina erogazione di carburanti tradizionali e ricariche per veicoli elettrici di nuova generazione, intercettando l'evoluzione dei comportamenti di mobilità e le esigenze legate alla transizione energetica.