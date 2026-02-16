Si tratta della giornata nazionale dedicata al risparmio energetico

Il 16 febbraio, in tutta Italia, si tiene la Giornata nazionale del risparmio energetico, perché si vuole sensibilizzare sull’uso consapevole dell’energia. Questa giornata coinvolge scuole, uffici pubblici e famiglie che spegnono le luci e adottano comportamenti più sostenibili. Quest’anno, molte scuole organizzano attività educative e campagne per ridurre gli sprechi di energia nelle aule e nelle case.

O gni anno c’è un un giorno, diventato ormai un appuntamento molto partecipato, che unisce scuole, uffici, istituzioni e famiglie in tutta Italia: è il 16 febbraio, quando al grido “M’illumino di meno!, si celebra la Giornata nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. L’invito è concreto: alle 11 e alle 16 di oggi, ridurre del 50% l’intensità dell’illuminazione per 15 minuti, un quarto d’ora che diventa occasione per riflettere su quanto l’energia sia preziosa, su quanto venga spesso sprecata e su quanto sia possibile cambiare abitudini senza sacrificare il comfort. 🔗 Leggi su Iodonna.it

