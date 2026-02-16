Si tratta della giornata nazionale dedicata al risparmio energetico

Il 16 febbraio, in tutta Italia, si tiene la Giornata nazionale del risparmio energetico, perché si vuole sensibilizzare sull’uso consapevole dell’energia. Questa giornata coinvolge scuole, uffici pubblici e famiglie che spegnono le luci e adottano comportamenti più sostenibili. Quest’anno, molte scuole organizzano attività educative e campagne per ridurre gli sprechi di energia nelle aule e nelle case.

O gni anno c’è un un giorno, diventato ormai un appuntamento molto partecipato, che unisce scuole, uffici, istituzioni e famiglie in tutta Italia: è il 16 febbraio, quando al grido “M’illumino di meno!, si celebra la Giornata nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. L’invito è concreto: alle 11 e alle 16 di oggi, ridurre del 50% l’intensità dell’illuminazione per 15 minuti, un quarto d’ora che diventa occasione per riflettere su quanto l’energia sia preziosa, su quanto venga spesso sprecata e su quanto sia possibile cambiare abitudini senza sacrificare il comfort. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Si tratta della giornata nazionale dedicata al risparmio energetico Una settimana dedicata al risparmio energetico: parte la campagna "M'illumino di meno" Questa mattina a Fasano è partita la quinta edizione della campagna “M’illumino di meno”: UniBg spegne le luci per la Giornata del risparmio energetico L’Università di Bergamo ha spento le luci lunedì 16 febbraio 2026 per partecipare a “M’illumino di meno”, la campagna che invita a ridurre il consumo di energia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giornata contro la tratta: 27 milioni di vittime, soprattutto donne e migranti; Giornata mondiale della radio, oggi la quindicesima edizione; Quando la luce diventa un messaggio. Il 9 febbraio l'Italia si colora di viola per la Giornata Internazionale per l'Epilessia; Giornata del Malato – Prendersi cura parte dalle relazioni. Domenica si celebra la Giornata contro la trattaDomenica 8 febbraio, alle 11.15, la parrocchia di Serravalle d’Asti, ospiterà la celebrazione eucaristica diocesana in occasione della XII Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione contro la tratta ... gazzettadasti.it Giornata contro la tratta, a Foggia appuntamento con la camminata e la 'sciarpata'Venerdì 6 febbraio Foggia celebrerà la Giornata Mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, promossa a livello internazionale in occasione della memoria di Santa Giuseppina ... foggiatoday.it #PrayAgainstTrafficking In occasione della Giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di esseri umani, nella serata di oggi, venerdì 13 febbraio, alle 21, presso la parrocchia dei Santi Faustino e Giovita a Modena (via Giardini 231), si terrà la Veglia di pr - facebook.com facebook #8febbraio2026 #SantaGiuseppinaBakhita, Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta. #PapaLeoneXIV: "Ringrazio le religiose e coloro che si impegnano per contrastare le attuali forme di schiavitù: la #pace comincia con la dignità”. #PrayAg x.com