Schlein | ‘costruiremo l’alternativa alle prossime elezioni vi batteremo’

Elly Schlein ha affermato che il suo obiettivo è costruire un’alternativa politica solida, pronta a confrontarsi alle prossime elezioni. Durante il suo intervento in Aula alla Camera, ha sottolineato l’importanza di un percorso condiviso per offrire ai cittadini una proposta differente e credibile. La dichiarazione riflette l’intento di rafforzare il proprio ruolo politico in vista di future sfide elettorali.

