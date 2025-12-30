Schlein | ‘costruiremo l’alternativa alle prossime elezioni vi batteremo’
Elly Schlein ha affermato che il suo obiettivo è costruire un’alternativa politica solida, pronta a confrontarsi alle prossime elezioni. Durante il suo intervento in Aula alla Camera, ha sottolineato l’importanza di un percorso condiviso per offrire ai cittadini una proposta differente e credibile. La dichiarazione riflette l’intento di rafforzare il proprio ruolo politico in vista di future sfide elettorali.
“Costruiremo l’alternativa e andremo a battervi alle prossime elezioni” Così Elly Schlein conclude il suo intervento in aula alla Camera sulla legge di bilancio. “È tempo di pagelle – ha detto la segretaria del Pd – non l’ho data io, l’ha data Pagella Politica dicendo che nell’ultimo anno 7 su 10 delle dichiarazioni di Meloni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
