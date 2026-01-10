Barcellona arriva la decisione sul futuro di Rashford | i blaugrana non hanno più dubbi ecco cosa sta succedendo

Il Barcellona ha ufficialmente comunicato a Marcus Rashford la decisione di proseguire il suo percorso con il club anche oltre questa stagione. La squadra catalana ha preso una posizione chiara, confermando il suo interesse e la volontà di investire sul calciatore. Di seguito, i dettagli e gli aggiornamenti più recenti sulla situazione riguardante il futuro di Rashford con i blaugrana.

Barcellona, svolta sul futuro di Rashford: i blaugrana hanno deciso, il punto sulla situazione. Tutti gli aggiornamenti Il Barcellona ha comunicato a Marcus Rashford e al suo entourage la volontà di puntare su di lui anche oltre l'attuale stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, il club catalano è molto soddisfatto del rendimento dell'attaccante inglese e .

Inter, svolta Cancelo: Romano svela la decisione definitiva del portoghese - Arrivano importantissime novità sul futuro di Joao Cancelo, Fabrizio Romano ha svelato la decisione finale del portoghese accostato all'Inter ... spaziointer.it

Szczesny non lascia, ma raddoppia: ufficiale il rinnovo biennale con il Barcellona - Il portiere ex Juventus è stato infatti tra i protagonisti dell'ultima stagione del Barcellona, culminata con la vittoria di Liga ... tuttosport.com

E CLÁSICO SIA Il Real Madrid si aggiudica la semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Atletico Madrid, per 2-1, e raggiunge il Barcellona in finale Federico Valverde apre le danze con una rete su calcio di punizione al 2'. Il radddoppio arriva nella - facebook.com facebook

Romano: “Cancelo aspetta una risposta dal Barcellona. È Inzaghi gradirebbe l’arrivo di un difensore all’Al Hilal” x.com

