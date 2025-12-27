Raoul Bova e Beatrice Arnera la convivenza che cambia tutto
Dalla discrezione alla scelta di vita condivisa. Non è più una semplice indiscrezione né uno scatto rubato capace di riaccendere il gossip: la relazione tra Raoul Bova e Beatrice Arnera compie un salto deciso verso la concretezza. Secondo quanto racconta il settimanale Diva e Donna, i due attori hanno iniziato una convivenza a Roma, trasformando un legame nato lontano dai riflettori in una quotidianità condivisa. Una scelta chiara, che parla di stabilità e di un'intesa cresciuta giorno dopo giorno, senza proclami e senza forzature. Gli avvistamenti a Roma raccontano una coppia rodata.
