Raoul Bova e Beatrice Arnera pensano alla convivenza | Hanno visitato un appartamento a Roma

Raoul Bova e Beatrice Arnera hanno visitato un appartamento a Roma, un passo concreto verso la possibile convivenza. La coppia, recentemente al centro di rumors, sembra voler consolidare la propria relazione vivendo sotto lo stesso tetto. Durante la visita, hanno osservato attentamente gli spazi e le caratteristiche dell’immobile, che si trova nel cuore della città.

Raoul Bova e Beatrice Arnera fanno sul serio: dopo i gossip da cui sono stati travolti nei mesi scorsi, la coppia starebbe pensando alla convivenza. Il settimanale Chi li ha immortalati mentre visitavano un appartamento a Roma. Sarà il loro futuro nido d'amore?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più uniti: prove di convivenza all'orizzonteRaoul Bova e Beatrice Arnera stanno vivendo un momento di forte vicinanza, che potrebbe portare a una convivenza già nei prossimi mesi.

