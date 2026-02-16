Quando inizia il Ramadan nel 2026 | attesa per l'avvistamento lunare del 17 febbraio
Il Centro Islamico Culturale d’Italia – Grande Moschea di Roma, l’INAF e l’Unione Astrofili Italiani uniscono le forze per avvistare la luna il 17 febbraio, un passo fondamentale per stabilire l’inizio del Ramadan nel 2026. La sera di quel giorno, gli esperti utilizzeranno telescopi e strumenti specializzati per cercare la luce della nuova luna, un rito che ogni anno coinvolge molte persone e richiede precisione. La collaborazione tra queste istituzioni mira a definire con certezza il momento in cui il mese sacro comincerà, seguendo le tradizioni musulmane.
La sera del 17 febbraio il Centro Islamico Culturale d'Italia – Grande Moschea di Roma, l'Istituto Nazionale di Fisica e Astronomica (INAF) e l'Unione Astrofili Italiana (UAI) collaboreranno per l'avvistamento lunare, la procedura usata per determinare l'inizio del mese sacro del Ramadan.
Sul set cinematografico con chi segue il Ramadan: ecco come i lavoratori vivono il mese del digiunoDal suhur all’iftar: cosa si mangia durante il Ramadan e quali sono i riti del digiuno. Un racconto tra Tunisia, tradizioni e piatti tipici del mese sacro ... gamberorosso.it
Saltiamo martedì Inizia il ramadan C'è una grande partita Quindi si meglio evitare #SerkanÇayoglu #MehmedFetihlerSultani x.com
Oggi in classe: -Prof, il 18 febbraio inizia per noi il Ramadan , possiamo mangiare solo dopo le 18,30 dopo che cala il sole. Questo per 1 mese. Ilcollega Roberto risponde: -Io sono 50 anni che mangio solo la sera , non lo chiamo Ramadan ma dieta , anzi ulti - facebook.com facebook