Quando inizia il Ramadan nel 2026 | attesa per l'avvistamento lunare del 17 febbraio

Il Centro Islamico Culturale d’Italia – Grande Moschea di Roma, l’INAF e l’Unione Astrofili Italiani uniscono le forze per avvistare la luna il 17 febbraio, un passo fondamentale per stabilire l’inizio del Ramadan nel 2026. La sera di quel giorno, gli esperti utilizzeranno telescopi e strumenti specializzati per cercare la luce della nuova luna, un rito che ogni anno coinvolge molte persone e richiede precisione. La collaborazione tra queste istituzioni mira a definire con certezza il momento in cui il mese sacro comincerà, seguendo le tradizioni musulmane.

La sera del 17 febbraio il Centro Islamico Culturale d’Italia – Grande Moschea di Roma, l’Istituto Nazionale di Fisica e Astronomica (INAF) e l’Unione Astrofili Italiana (UAI) collaboreranno per l'avvistamento lunare, la procedura usata per determinare l'inizio del mese sacro del Ramadan. Cos'è e come si esegue.🔗 Leggi su Fanpage.it

La NASA si prepara a lanciare Artemis II, la sua prossima missione lunare.

Il Carnevale 2026 si svolgerà tra febbraio e marzo, con date precise che variano a seconda della regione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.