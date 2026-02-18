Raf | Ora e per sempre? La mia promessa di nozze Ma è stato mio figlio a darmi l’idea della canzone
Milano – «Ah ora y para siempre». Parola di Raf, che nell’attesa del suo quinto Sanremo racconta come la sua canzone, Ora e per sempre, appunto, incroci carriera e famiglia sotto il sole dei Caraibi. «È stato mio figlio Samuele, 25 anni, a farmi ascoltare un’idea di canzone su cui lavorare» ammette Raf(faele) Riefoli, 66 anni. «Ci siamo messi al piano e siamo andati avanti fino a sera. Alla fine, ha detto che avrei dovuto cantarla io perché più vicina alle mie corde che alle sue. Conclusa la parte musicale, sono passato al testo. Ho trovato in un cassetto un foglietto con la promessa di matrimonio, in spagnolo, che c’eravamo fatti io e sua madre Gabriella (Labate - ndr) quando nel ’96 ci siamo sposati a Campo Florido, un piccolo villaggio vicino l’Avana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
