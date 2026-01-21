Giovanni Di Lorenzo ha commentato l’andamento della partita del Napoli in Champions League contro il Copenaghen, evidenziando un approccio sbagliato nel secondo tempo. Le sue parole, rilasciate a SKY, riflettono le valutazioni del capitano azzurro sulla gestione della squadra nel corso della partita. L’articolo analizza le sue dichiarazioni e le implicazioni per il rendimento del Napoli nelle competizioni europee.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato a SKY alcune dichiarazioni dopo il pareggio per 1-1 contro il Copenaghen. “Avevamo fatto la cosa più difficile sbloccandola, nel secondo tempo siamo entrati in campo come se fossimo avanti di 5 gol e in Champions non puoi permettertelo. Abbiamo sbagliato l’approccio del secondo tempo e non puoi permettertelo. Perché un approccio così? Non riuscire a vincere questa partita è un peccato, stavamo facendo un’ottima gara. Sono punti che buttiamo. Analizzeremo bene quanto fatto. Come si prepareranno due match come Juve e Chelsea? Uno alla volta, penseremo prima a domenica dove affronteremo una nostra rivale, è un match importante per noi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Di Lorenzo: “Sbagliato totalmente l’approccio del secondo tempo”

Leggi anche: Di Lorenzo: «Nel secondo tempo siamo entrati in campo come se il risultato fosse 5-0»

Leggi anche: Italia, Di Lorenzo: “Partiti bene poi nel secondo tempo ci siamo rilassati. A marzo ci giochiamo tanto”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Napoli, pari con l’Inter nel big match di San Siro; Trevisani: Il mercoledì è il giorno non fortunato di Conte, ma c'è un azzurro che fa fatica a sbagliare una partita; Il Napoli ha bruciato oltre 100 milioni, Conte ha mandato un messaggio al club.

Di Lorenzo: Abbiamo sbagliato e l'abbiamo pagata. Zero alibi, con la Juventus si sposta la stagioneIl capitano del Napoli alza la voce a fine partita: 'Secondo tempo giocato come se stessimo vincendo 5-0 e non 1-0'. areanapoli.it

Brahim Diaz avrebbe sbagliato di proposito il rigore in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal La teoria che sta prendendo piede in queste ore sul rigore "sbagliato apposta" dall'ex calciatore del Milan: https://fanpa.ge/MJwa5 - facebook.com facebook