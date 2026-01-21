Di Lorenzo | Sbagliato totalmente l’approccio del secondo tempo

Giovanni Di Lorenzo ha commentato l’andamento della partita del Napoli in Champions League contro il Copenaghen, evidenziando un approccio sbagliato nel secondo tempo. Le sue parole, rilasciate a SKY, riflettono le valutazioni del capitano azzurro sulla gestione della squadra nel corso della partita. L’articolo analizza le sue dichiarazioni e le implicazioni per il rendimento del Napoli nelle competizioni europee.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato a SKY alcune dichiarazioni dopo il pareggio per 1-1 contro il Copenaghen. “Avevamo fatto la cosa più difficile sbloccandola, nel secondo tempo siamo entrati in campo come se fossimo avanti di 5 gol e in Champions non puoi permettertelo. Abbiamo sbagliato l’approccio del secondo tempo e non puoi permettertelo. Perché un approccio così? Non riuscire a vincere questa partita è un peccato, stavamo facendo un’ottima gara. Sono punti che buttiamo. Analizzeremo bene quanto fatto. Come si prepareranno due match come Juve e Chelsea? Uno alla volta, penseremo prima a domenica dove affronteremo una nostra rivale, è un match importante per noi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

