La storia del gattino trovato agonizzante record di solidarietà | Ecco come sta Gianni e quanti soldi abbiamo speso per curarlo

La vicenda di Gianni, il gattino trovato in condizioni critiche a Torrile, ha suscitato grande solidarietà. Dopo essere stato soccorso, ha ricevuto le cure necessarie grazie all’impegno di volontari e donatori. In questo articolo, aggiornamenti sulla sua condizione e un riepilogo delle risorse impiegate per garantirgli una ripresa.

La storia del gattino Gianni, ritrovato e soccorso da una cittadina nei giorni scorsi a bordo strada agonizzante a Torrile, ha un lieto fine. Dopo il lancio della raccolta fondi per far fronte alle spese per curarlo, l'obiettivo è stato raggiunto e ampiamente superato nei giorni scorsi.

