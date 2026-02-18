Processo Mauro Guerra arriva una condanna a 4 anni per l' ex veterinario

Il Tribunale di Ravenna ha condannato a quattro anni e due mesi Mauro Guerra, l’ex veterinario ravennate, per maltrattamento e uccisione di animali. La sentenza arriva dopo un processo durato mesi, durante il quale sono emerse prove di abusi e gestione scorretto di animali affidati alle sue cure. La decisione si basa su oltre venti capi d’imputazione, tra cui il maltrattamento e la detenzione illegale di animali. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità locale, alimentando il dibattito sulla tutela degli animali.

Questa la sentenza del Tribunale di Ravenna contro l'ex veterinario di San'Antonio. La procura aveva chiesto una condanna a 13 anni. La difesa: "Siamo sempre più convinti della gravissima ingiustizia che ha colpito Mauro Guerra e la sua famiglia" Arriva una condanna a 4 anni e 2 mesi per l'ex veterinario ravennate Mauro Guerra. Questa la sentenza emessa mercoledì dal Tribunale di Ravenna a esito di un lungo processo che vedeva Guerra accusato di oltre venti capi d'imputazione, fra cui maltrattamento e uccisione di animali, detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti speciali, falsificazione di libretti sanitari, frode in commercio e reati tributari.