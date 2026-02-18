Prima pagina Corriere dello Sport Allegri | Vietato sbagliare

Il tecnico della Juventus, Allegri, insiste sul fatto che la squadra non può permettersi errori in vista delle prossime partite, perché la stagione si fa decisiva. La pressione aumenta dopo le recenti sconfitte in campionato e le critiche dei tifosi. Allegri ha detto che ogni dettaglio conta e che i giocatori devono mantenere alta la concentrazione negli allenamenti. La Juventus si prepara a sfidare il Napoli, in una partita che potrebbe decidere le sorti della corsa scudetto.

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il crollo della Juventus in Champions League contro il Galatasaray. Bastoni cala l'asso. Allegri: "Vietato sbagliare". Rrahamani due mesi di stop. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: “Vietato sbagliare” Prima pagina Corriere dello Sport, Allegri: “Napoli e Inter favorite”In prima pagina su Corriere dello Sport, Allegri analizza la stagione e indica Napoli e Inter come le squadre da seguire quest’anno. Prima pagina Corriere dello Sport, Fiorentina-Milan: Allegri cambia, Fullkrug davantiIn primo piano sul Corriere dello Sport di oggi, domenica 11 gennaio 2026, la sfida tra Fiorentina e Milan. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 febbraio: la rassegna stampa; CORRIERE DELLA SERA * 13/02/2026 PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI; Una moneta d'argento per i 150 anni del Corriere della Sera con la prima pagina e il palazzo di via Solferino; Anatomia dell’intervista a Gratteri diventata prima pagina nazionale. Corriere dello Sport: Lucio, solo cose turche. Alisson spacca le partiteLucio, solo cose turche titola in prima pagina quest'oggi il Corriere dello Sport a poche ore da Galatasaray-Juventus, andata dei playoff di Champions League. Sullo sfondo ... tuttonapoli.net La prima pagina del Corriere dello Sport è sulla Juve: Lucio, solo cose turcheLucio, solo cose turche è il titolo scelto oggi dalla prima pagina del Corriere dello Sport a poche ore da Galatasaray-Juventus, andata. tuttomercatoweb.com La prima pagina di Gazzetta: JUVE, COSÌ NO facebook Buongiorno care lettrici e cari lettori. Ecco la nostra prima pagina di oggi, mercoledì #18febbraio x.com