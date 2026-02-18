Prima le auto ora l’AI La lunga partita cinese sul costo come arma strategica

La Cina si concentra sull’intelligenza artificiale per abbassare i costi, una strategia che mira a superare gli avversari occidentali. La causa principale di questa corsa è la volontà di dominare il mercato globale e ridurre le spese di sviluppo. Le aziende cinesi investono miliardi per sviluppare tecnologie avanzate e abbattere i prezzi, puntando a conquistare leader di settore. La sfida si svolge tra competitor che vogliono arrivare prima all’innovazione e ai benefici dell’Intelligenza Artificiale. La competizione si intensifica giorno dopo giorno.

Nel dibattito occidentale sull’intelligenza artificiale continuiamo a porci una domanda lineare: chi vincerà? Chi avrà il modello più potente? Chi raggiungerà per primo l’Agi? È una domanda comprensibile. Ma rischia di essere fuorviante. La strategia cinese, osservata con lente strategica e non solo tecnologica, potrebbe essere diversa: non vincere per superiorità assoluta, ma comprimere i margini dell’ecosistema americano fino a renderne più fragile la sostenibilità economica. Non è una corsa al primato simbolico. È una guerra di attrito sui prezzi. DeepSeek e la logica della scala. Le anticipazioni su DeepSeek V4, descritto come modello con dimensioni nell’ordine del trilione di parametri e fortemente orientato al coding, hanno attirato l’attenzione per la potenza dichiarata. 🔗 Leggi su Formiche.net

