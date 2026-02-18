Pranzo da re al ristorante e poi la fuga denuncia | Non è per i soldi ma per il rispetto verso chi lavora

Il proprietario dell’Osteria del Trap a Ferentillo ha denunciato un cliente che, dopo aver consumato un pranzo di lusso, è sparito senza pagare. La motivazione non riguarda il denaro, ma il rispetto per il lavoro degli operatori. L’episodio si è verificato in un locale rinomato per piatti di pesce, tartufo e prodotti locali, dove il cliente si è congedato senza saldare il conto. La scena si è ripetuta più volte, alimentando le proteste dei ristoratori della zona.

L’episodio all’Osteria del Trap a Ferentillo, il racconto: “Giovane coppia ben vestita e dall’aspetto curato. Si sono allontanati lasciando sul posto soltanto un giacchino bianco sporco di grasso” Ancora un pranzo con “fuga”, che sembra essere diventato quasi un’abitudine. Stavolta, teatro dell’episodio è l’Osteria del Trap a Ferentillo, una realtà conosciuta in tutta la Valnerina per la cucina di pesce, tartufo e prodotti del territorio. A raccontare quanto accaduto è Umberto Trotti, titolare dell’attività che parla di “una storia che lascia soprattutto amarezza umana, prima ancora che economica”.🔗 Leggi su Ternitoday.it

