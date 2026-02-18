Pranzo da re al ristorante e poi la fuga denuncia | Non è per i soldi ma per il rispetto verso chi lavora
Il proprietario dell’Osteria del Trap a Ferentillo ha denunciato un cliente che, dopo aver consumato un pranzo di lusso, è sparito senza pagare. La motivazione non riguarda il denaro, ma il rispetto per il lavoro degli operatori. L’episodio si è verificato in un locale rinomato per piatti di pesce, tartufo e prodotti locali, dove il cliente si è congedato senza saldare il conto. La scena si è ripetuta più volte, alimentando le proteste dei ristoratori della zona.
L’episodio all’Osteria del Trap a Ferentillo, il racconto: “Giovane coppia ben vestita e dall’aspetto curato. Si sono allontanati lasciando sul posto soltanto un giacchino bianco sporco di grasso” Ancora un pranzo con “fuga”, che sembra essere diventato quasi un’abitudine. Stavolta, teatro dell’episodio è l’Osteria del Trap a Ferentillo, una realtà conosciuta in tutta la Valnerina per la cucina di pesce, tartufo e prodotti del territorio. A raccontare quanto accaduto è Umberto Trotti, titolare dell’attività che parla di “una storia che lascia soprattutto amarezza umana, prima ancora che economica”.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Pranzo senza limiti al ristorante e poi la fuga senza pagareUn cliente ha ordinato un pranzo abbondante all’Osteria del Trap a Ferentillo e poi è scappato senza pagare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pranzo da re al ristorante e poi la fuga, denuncia: Non è per i soldi, ma per il rispetto verso chi lavora; Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026 Agrumi in Festa al Real Bosco di Capodimonte; Relax azzurro dopo la Roma: pranzo in famiglia e sorrisi tra Napoli e Pozzuoli; Tutti a tavola per La Via dei Presepi.
Il Ristorante Corte Cabiria di Ravenna ha organizzato e offerto un pranzo speciale agli ospiti dei Centri Socio Riabilitativi Residenziali e Diurni Bosco Baronio e Zodiaco, del Consorzio Selenia e gestiti dalla Cooperativa Zerocerchio, per ringraziarli del prezios facebook