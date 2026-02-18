Ponte sullo Stretto cosa dice il nuovo studio geologico Tozzi | Le cose sono più complesse di come si pensava

Il nuovo studio geologico condotto dall'INGV e dal CNR rivela che il terreno sotto lo Stretto di Messina è più complesso di quanto si credesse. La ricerca ha esaminato le caratteristiche delle rocce e delle faglie, scoprendo deformazioni impreviste che potrebbero influenzare il progetto del ponte. Tozzi ha affermato che i risultati mostrano una realtà più articolata e articolata di quanto si pensasse in precedenza. La relazione completa, che contiene dettagli sulle nuove criticità, sarà pubblicata a breve.