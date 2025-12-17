Manovra Cattaneo FI | Ponte sullo Stretto si farà spostamento dei fondi è solo un fatto tecnico

Alessandro Cattaneo di Forza Italia conferma che il ponte sullo Stretto si farà, considerandolo un fatto tecnico e non un ostacolo. In un'intervista a Fanpage.it, il deputato sottolinea il sostegno del governo alla Manovra 2026, con particolare attenzione al rafforzamento del ceto medio e a investimenti strategici per lo sviluppo del Paese.

Intervistato da Fanpage.it, Alessandro Cattaneo conferma la linea del governo sulla Manovra 2026: sostegno al ceto medio e "investimenti strategici". Sulle critiche a tempi e contenuti della legge di bilancio e sul Ponte sullo Stretto, il deputato di Forza Italia respinge le accuse delle opposizioni e rivendica le scelte della maggioranza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Manovra, Cattaneo FI I soldi per il Ponte sullo Stretto ci sono, intitoliamolo a Berlusconi

