Pixel 10a è il primo della serie a ad ereditare il trucco android più ribelle di google
Il Pixel 10a si distingue come il primo modello della serie a incorporare il trucco Android più innovativo di Google. Questa novità rende più semplice condividere file tra dispositivi Android e Apple, eliminando molte barriere. La funzione Quick Share, simile all’Airdrop, ora funziona senza problemi tra i vari sistemi operativi. Con questa integrazione, gli utenti potranno scambiare foto, video e documenti in modo più rapido e diretto. La novità si traduce in un passo avanti concreto per chi utilizza entrambi i mondi.
quick share-airdrop su dispositivi Android e Apple sta diventando una realtà sempre meno ostacolata, grazie a un nuovo livello di interoperabilità integrato di serie. L'attenzione è rivolta al Pixel 10a, che adotta subito questa funzione, segnando un passo importante per la gamma A di Google e per gli utenti che convivono in contesti con sistemi operativi diversi. quick share-airdrop sul pixel 10a: compatibilità integrata di serie. Con il lancio del Pixel 10a, Google abilita nativamente il Quick Share-AirDrop, semplificando i trasferimenti di file tra telefoni Android e dispositivi Apple come iPhone, iPad e MacBook entro la portata del Bluetooth.
Google presenta Pixel 10a con nuovo colore e data di uscita: primo teaser mostra design innovativoGoogle ha annunciato ufficialmente il Pixel 10a, il nuovo smartphone della serie A.
Pixel 10a vs pixel 10: google rende semplice la sceltaGoogle ha presentato il confronto tra Pixel 10a e Pixel 10, rendendo più facile capire le differenze tra i due modelli.
Pixel 10a ufficiale: piccoli ritocchi e prezzo invariatoGoogle toglie i veli al nuovo Pixel 10a: il prezzo resta lo stesso del modello dello scorso anno, si parte da 549 euro, ma anche il prodotto è molto simile. Tranne in qualche dettaglio. dday.it
Google Pixel 10a: è arrivato lo smartphone che pensa al posto tuoNon è solo un telefono che scatta foto, manda messaggi e apre app. Il nuovo Google Pixel 10a è il tentativo più concreto finora di trasformare lo ... panorama.it
Google Pixel 10a, pioggia di leak: filtrano i primi render ufficiali x.com