Pixel 10a è il primo della serie a ad ereditare il trucco android più ribelle di google

Il Pixel 10a si distingue come il primo modello della serie a incorporare il trucco Android più innovativo di Google. Questa novità rende più semplice condividere file tra dispositivi Android e Apple, eliminando molte barriere. La funzione Quick Share, simile all’Airdrop, ora funziona senza problemi tra i vari sistemi operativi. Con questa integrazione, gli utenti potranno scambiare foto, video e documenti in modo più rapido e diretto. La novità si traduce in un passo avanti concreto per chi utilizza entrambi i mondi.

quick share-airdrop su dispositivi Android e Apple sta diventando una realtà sempre meno ostacolata, grazie a un nuovo livello di interoperabilità integrato di serie. L’attenzione è rivolta al Pixel 10a, che adotta subito questa funzione, segnando un passo importante per la gamma A di Google e per gli utenti che convivono in contesti con sistemi operativi diversi. quick share-airdrop sul pixel 10a: compatibilità integrata di serie. Con il lancio del Pixel 10a, Google abilita nativamente il Quick Share-AirDrop, semplificando i trasferimenti di file tra telefoni Android e dispositivi Apple come iPhone, iPad e MacBook entro la portata del Bluetooth. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

