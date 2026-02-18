Il Pixel 10a mostra una diminuzione delle prestazioni della batteria e una ricarica più lenta nel tempo. Questo problema si aggravano dopo alcuni mesi di uso, rendendo più difficile mantenere la carica durante la giornata. La funzione Battery Health Assistance di Google monitora lo stato della batteria e avvisa gli utenti quando è necessario intervenire. Molti utenti segnalano che la capacità di accumulo di energia si riduce già dopo un anno di utilizzo. La questione riguarda soprattutto chi utilizza il dispositivo intensamente ogni giorno.

Questo testo analizza la Battery Health Assistance introdotta da Google sui dispositivi Pixel, con focus sul Pixel 10a. Verranno illustrate le modalità di funzionamento, le soglie che definiscono l’inizio della limitazione della ricarica e della capacità, nonché l’impatto sull’esperienza d’uso. Verrà esaminata la natura obbligatoria della funzione, il confronto con modelli precedenti e il contesto di degradazione delle batterie nei telefoni Google. battery health assistance sul pixel 10a: obbligo di utilizzo e caratteristiche. Google ha introdotto la Battery Health Assistance (BHA) sui propri smartphone l’anno scorso, e sui modelli del 2025 la funzione è diventata obbligatoria. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pixel 10a batteria e velocità di ricarica rallentano nel tempo

