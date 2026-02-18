Pin Etiquette | come funziona lo scambio delle spillette alle Olimpiadi per divertirsi e fare rete

Durante le Olimpiadi, la passione per le spillette nasce dalla voglia di condividere e collezionare. La causa è il forte desiderio di incontrare persone di tutto il mondo e creare legami attraverso uno scambio semplice e immediato. Le regole non scritte guidano i partecipanti, che si avvicinano con entusiasmo per scambiare spille senza formalità. Questa tradizione aiuta a rompere il ghiaccio e favorisce il divertimento tra gli sportivi e gli appassionati. Molti si ritrovano a cercare le spille più rare tra la folla.

Alle Olimpiadi è spillette mania: tutti le cercano, da collezionare e scambiare. Lo scambio ha delle regole non scritte, ma condivise da tutti per educazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Pin trading a Milano Cortina 2026: Coca-Cola celebra lo scambio di spillette olimpiche a The PeakCoca-Cola ha organizzato un evento di scambio di spillette olimpiche a Milano, proprio nel cuore dei Giochi di Milano Cortina 2026, per celebrare il pin trading. Pin mania, tutti in fila per le spillette all'Official Olympic Pin Trading CenterCentinaia di appassionati si sono radunati davanti all'Official Olympic Pin Trading Center di Milano, in via Carlo De Cristoforis.