Pikachu Illustrator | asta da record per la carta Pokémon più costosa 16,5 milioni di dollari
La carta Pokémon Pikachu Illustrator di Logan Paul si è venduta all’asta per 16,5 milioni di dollari, a causa della sua rarità e del legame con lo youtuber. L’esemplare, considerato il più prezioso al mondo, è stato acquistato da un collezionista americano che voleva arricchire la propria collezione. La vendita ha battuto ogni record, attirando l’attenzione di appassionati e investitori.
Pokémon: La Carta Pikachu Illustrator di Logan Paul Venduta per 16,5 Milioni di Dollari. Un esemplare unico della carta Pokémon Pikachu Illustrator, appartenuto allo youtuber Logan Paul, è stato venduto all’asta per 16.492.000 dollari, stabilendo un nuovo record mondiale per la carta collezionabile più costosa di sempre. La transazione, avvenuta nelle prime ore di lunedì 17 febbraio 2026, ha concluso una frenetica asta online gestita da Goldin Auctions e trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Paul. Un Oggetto da Collezione Senza Precedenti. La carta Pikachu Illustrator non è semplicemente un pezzo da collezione raro, ma un vero e proprio simbolo della cultura Pokémon e un oggetto di straordinario valore storico.🔗 Leggi su Ameve.eu
