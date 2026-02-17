È la più costosa di sempre | Logan Paul vende all’asta la carta da collezione di Pikachu Illustrator per 16,5 milioni di dollari

16,492 milioni di dollari. A tanto Logan Paul è riuscito a vendere all’asta una carta Pokémon da lui stesso acquistata 5 anni fa per 5,275 milioni. Quando si dice un investimento azzeccato. La carta di Pikachu Illustrator, una delle sole 39 create per un concorso di illustrazione Pokémon alla fine degli anni ’90, è stata battuta all’asta da Goldin lunedì. Il Guinness dei Primati ha confermato che Paul ha venduto all’asta la carta collezionabile più costosa di sempre. Questa volta la carta è stata venduta all’interno di una collana personalizzata indossata da Paul, imprenditore ma anche wrestler statunitense, a WrestleMania 38. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

