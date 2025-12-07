Romero di Albino l’omaggio degli studenti alla memoria della prof Quarti

Ecodibergamo.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL RICORDO. L’insegnante è mancata a fine novembre, all’età di 49 anni, dopo una lunga malattia. La notizia della sua morte ha profondamente colpito tutta la comunità scolastica del Romero, ma in modo particolare i suoi studenti. Il 15 dicembre un altro momento di commemorazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

