Una recente normativa stabilisce che, per i lavori di ristrutturazione avviati prima del rogito, la detrazione fiscale scende al 36%. Questo significa che chi inizia i lavori subito dopo aver firmato il compromesso può perdere una parte significativa degli incentivi fiscali. La decisione riguarda le spese sostenute durante le prime fasi di intervento, anche con preventivi già approvati. La scelta di partire presto potrebbe quindi comportare un aggravio di costi fiscali, influendo sui risparmi complessivi. È importante valutare attentamente il momento di avvio dei lavori.

Avviare i lavori di ristrutturazione subito dopo la firma del compromesso può costare caro sul piano fiscale. Chi entra nella disponibilità dell’immobile prima del rogito e decide di partire immediatamente con gli interventi deve infatti fare i conti con l’aliquota ordinaria del 36%, senza poter accedere al 50% previsto per le prime case. Nonostante i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate dopo la revisione complessiva dei bonus edilizi entrata in vigore dal 2025, la posizione del promissario acquirente resta delicata. In assenza di ulteriori aperture interpretative (al momento considerate poco probabili con l’attuale assetto normativo) una parte significativa dell’incentivo rischia di ridursi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Per i lavori iniziati prima del rogito la detrazione fiscale è ridotta al 36%

