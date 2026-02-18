Per i lavori iniziati prima del rogito la detrazione fiscale è ridotta al 36%
Una recente normativa stabilisce che, per i lavori di ristrutturazione avviati prima del rogito, la detrazione fiscale scende al 36%. Questo significa che chi inizia i lavori subito dopo aver firmato il compromesso può perdere una parte significativa degli incentivi fiscali. La decisione riguarda le spese sostenute durante le prime fasi di intervento, anche con preventivi già approvati. La scelta di partire presto potrebbe quindi comportare un aggravio di costi fiscali, influendo sui risparmi complessivi. È importante valutare attentamente il momento di avvio dei lavori.
Avviare i lavori di ristrutturazione subito dopo la firma del compromesso può costare caro sul piano fiscale. Chi entra nella disponibilità dell’immobile prima del rogito e decide di partire immediatamente con gli interventi deve infatti fare i conti con l’aliquota ordinaria del 36%, senza poter accedere al 50% previsto per le prime case. Nonostante i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate dopo la revisione complessiva dei bonus edilizi entrata in vigore dal 2025, la posizione del promissario acquirente resta delicata. In assenza di ulteriori aperture interpretative (al momento considerate poco probabili con l’attuale assetto normativo) una parte significativa dell’incentivo rischia di ridursi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Bonus edilizi, detrazione ridotta al 36% per i residenti all’estero
Bonus prima casa 2026, mutuo agevolato under 36 e famiglie con garanzia e detrazione IrpefIl governo ha annunciato nuove misure per aiutare chi compra casa nel 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Radura della Memoria, iniziati i lavori per la messa a dimora dei 43 alberi in vaso; A Borgo Santa Maria iniziati i lavori per la nuova pista ciclopedonale. Biancani e Mengucci: Un primo passo avanti importante verso la realizzazione della futura Ciclovia del Foglia; Iniziati i lavori per il nuovo asilo nido di Soiano: a giugno sarà realtà; Piazza del Popolo cambia look, iniziati i lavori per le nuove aiuole.
Piazza del Popolo cambia look, iniziati i lavori per le nuove aiuoleIl lavoro andrà a ridisegnare il terreno della zona senza alcun allargamento ma con l’eliminazione delle siepi e l’inserimento di fiori e piante più bassi ... msn.com
Iniziati i lavori per il nuovo asilo nido di Soiano: a giugno sarà realtàDa tempo si parlava di un nuovo nido a Soiano, ma finché non arrivano le ruspe, la notizia resta sempre un po’ sospesa. Ora però i lavori sono cominciati: lo si vede, lo si sente, lo si può dire con c ... giornaledibrescia.it
Oggi sono iniziati i lavori della nuova Camera Mortuaria dell'Azienda Usl di Imola. Un intervento da 3 MILIONI DI EURO finanziato da Stato e Regione Emilia-Romagna, che sorgerà nell’area dell’ex Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Scalett facebook