Bonus edilizi detrazione ridotta al 36% per i residenti all’estero
I cittadini con residenza fiscale all’estero possono accedere alle detrazioni fiscali scaturite dai bonus edilizi. Per i lavori effettuati su un immobile ubicato in Italia, però, viene applicata l’aliquota del 36%, perché non è la prima casa. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in una recente risposta fornita a un cittadino italiano con residenza fiscale in Svizzera. I bonus edilizi, quindi, sono accessibili anche agli stranieri che non vivono stabilmente nel nostro Paese, anche se rimane aperto il nodo della capienza fiscale. Bonus edilizi, le detrazioni spettano anche agli stranieri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
