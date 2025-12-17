Melito per il giorno di Santo Stefano arriva Peppe Servillo

Per il giorno di Santo Stefano, Melito si anima con l’arrivo di Peppe Servillo, portando musica e atmosfera festiva. La città si prepara a un Natale ricco di eventi e iniziative pensate per coinvolgere tutta la comunità, creando un’atmosfera di convivialità e gioia. Un’occasione speciale per vivere momenti di condivisione e festa.

© Teleclubitalia.it - Melito, per il giorno di Santo Stefano arriva Peppe Servillo Melito si prepara a vivere un Natale ricco di appuntamenti, emozioni e iniziative dedicate a tutta la comunità. Con il cartellone "Melito – La magia del Natale", il Comune di Melito di Napoli, in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli, propone un programma articolato che accompagnerà cittadini e visitatori dal 9 dicembre fino all'Epifania.

