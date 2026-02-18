Una delle squadre più grandi della Premier League ha mostrato interesse per Pellegrini, il capitano della Roma, che potrebbe cambiare squadra. La società giallorossa sta valutando il rinnovo del contratto, ma il giocatore attira l’attenzione di un club inglese. Di recente, il club britannico ha inviato alcuni osservatori a seguire da vicino le sue prestazioni in campo.

Il futuro del capitano giallorosso è ancora tutto da scrivere: la Roma pensa al rinnovo, ma c’è il forte interesse di un club della Premier League. La situazione. Il futuro di Lorenzo Pellegrini resta ancora in bilico. Il trequartista ed ex capitano della Roma, si trova di fronte ad un bivio. Il suo contratto con il club giallorosso scadrà tra pochi mesi e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Pellegrini è seriamente tentato dall’idea di lasciare la Serie A e di trovare una collocazione in un altro campionato; nelle ultime ore si è registrato il forte interesse di un club della Premier; ma la società giallorossa ha iniziato ad allacciare i contatti con i manager del giocatore, per valutare la possibilità di un rinnovo in extremis. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pellegrini, una big della Premier si fa avanti: la Roma prova il rilancio?

Leggi anche: Pellegrini Inter, difficile arrivare al capitano della Roma. Una big di Serie A si prepara ad anticipare la concorrenza

Calciomercato Milan, una big di Premier League prova a inserirsi per Valdepeñas: la situazioneIl Milan sta cercando di portare Victor Valdepeñas dal Real Madrid, ma una grande squadra della Premier League si è fatta avanti per lui.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.