Pediatria San Paolo che si fa? Sicurezza sanitaria e rete territoriale

Il futuro della pediatria all’ospedale San Paolo è in bilico. La chiusura del reparto, annunciata mesi fa, ha suscitato preoccupazioni tra i genitori e i medici della zona. Le autorità sanitarie non hanno ancora definito una soluzione definitiva, lasciando in sospeso le cure per i bambini. La mancanza di alternative vicine aumenta le difficoltà delle famiglie che devono affrontare spostamenti lunghi per accedere alle cure pediatriche. La questione rimane aperta e ancora senza risposta.

di Domenico Esposito* Il destino del presidio di pediatria dell’ospedale San Paolo è tornato al centro del dibattito sulla sanità campana. Per migliaia di famiglie di Fuorigrotta e Bagnoli rappresenta un punto di accesso rapido quando un bambino ha febbre alta, crisi respiratorie, traumi o convulsioni. In questi casi il tempo è parte integrante della cura. Come Movimento Qualità della Vita riteniamo che la sicurezza sanitaria territoriale non possa essere ridotta a una variabile organizzativa. Presìdi pediatrici di prossimità in una città congestionata come Napoli sono un principio di prevenzione e tutela.🔗 Leggi su Ildenaro.it

