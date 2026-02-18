Pediatria San Paolo che si fa? Sicurezza sanitaria e rete territoriale
Il futuro della pediatria all’ospedale San Paolo è in bilico. La chiusura del reparto, annunciata mesi fa, ha suscitato preoccupazioni tra i genitori e i medici della zona. Le autorità sanitarie non hanno ancora definito una soluzione definitiva, lasciando in sospeso le cure per i bambini. La mancanza di alternative vicine aumenta le difficoltà delle famiglie che devono affrontare spostamenti lunghi per accedere alle cure pediatriche. La questione rimane aperta e ancora senza risposta.
di Domenico Esposito* Il destino del presidio di pediatria dell’ospedale San Paolo è tornato al centro del dibattito sulla sanità campana. Per migliaia di famiglie di Fuorigrotta e Bagnoli rappresenta un punto di accesso rapido quando un bambino ha febbre alta, crisi respiratorie, traumi o convulsioni. In questi casi il tempo è parte integrante della cura. Come Movimento Qualità della Vita riteniamo che la sicurezza sanitaria territoriale non possa essere ridotta a una variabile organizzativa. Presìdi pediatrici di prossimità in una città congestionata come Napoli sono un principio di prevenzione e tutela.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Bari, intervento della polizia all'ospedale San Paolo: sanitaria aggredita da 40enne
Leggi anche: Bari, intervento della polizia all'ospedale San Paolo: sanitaria aggredita da 50enneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nuova dialisi pediatrica al Bambino Gesù con il supporto di Intesa Sanpaolo; Ospedale San Paolo a Napoli, appello a Fico: Non trasferite i pediatri; Benvenuta a Elvira Verduci, nuova Direttrice della Pediatria – Pneumoinfettivologia; Open Day dedicato ai cardiopatici congeniti adulti.
Pediatria San Paolo, che si fa? Sicurezza sanitaria e rete territorialedi Domenico Esposito* Il destino del presidio di pediatria dell’ospedale San Paolo è tornato al centro del dibattito sulla sanità campana. Per migliaia di famiglie di Fuorigrotta e Bagnoli rappresenta ... ildenaro.it
Ospedale San Paolo a Napoli, appello a Fico: «Non trasferite i pediatri»«Il reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo non deve chiudere». L’appello è stato lanciato dalle mamme dei quartieri Fuorigrotta e Bagnoli che hanno coinvolto ... ilmattino.it
San Luca di Vallo, la Misericordia di Pisciotta al Reparto di Pediatria facebook