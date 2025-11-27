Bari intervento della polizia all' ospedale San Paolo | sanitaria aggredita da 50enne

Una guardia giurata e gli operatori in divisa riescono a bloccare la donna all'interno della postazione medica. Ora è agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

