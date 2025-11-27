Bari intervento della polizia all' ospedale San Paolo | sanitaria aggredita da 50enne

Una guardia giurata e gli operatori in divisa riescono a bloccare la donna all'interno della postazione medica. Ora è agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bari, intervento della polizia all'ospedale San Paolo: sanitaria aggredita da 50enne

Leggi anche questi approfondimenti

Concluso nella chiesa di San Martino, nel centro storico di Bari, il restauro dell’affresco quattrocentesco “La Madonna del Segno”. L’intervento, seguito dalla Soprintendenza e realizzato con l’Università di Bari e l’APS Martinus, ha rimosso le ridipinture ottocen - facebook.com Vai su Facebook

Il mio intervento da Bari. Seguitemi in diretta. x.com/i/broadcasts/1… Vai su X

Aggredisce personale ospedale Bari, una 50enne ai domiciliari - Una donna di 50 anni è stata arrestata a Bari dagli agenti della polizia di Stato per lesioni personali, minacce gravi e interruzione pubblico servizio: avrebbe aggredito il personale sanitario e medi ... Segnala ansa.it

Aggressione al personale sanitario in pronto soccorso, arrestata una 40enne - La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 40 anni presunta responsabile dei reati di lesioni personali, minacce gravi e ... Riporta rainews.it

Bari, intervento della polizia all'ospedale San Paolo: sanitaria aggredita da 40enne - La polizia di Stato ha arrestato una donna di 40 anni, ritenuta responsabile dei reati di lesioni personali, minacce gravi e interruzione di pubblico servizio. Lo riporta msn.com