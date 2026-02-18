Patto per la rinascita del quartiere | La partecipazione batte il degrado

Il Comune di Cinisello Balsamo ha avviato il Patto per la rinascita del quartiere Sant’Eusebio, puntando sulla partecipazione dei residenti per contrastare il degrado. Nei mesi scorsi, diverse associazioni e cittadini si sono riuniti per condividere idee e iniziative concrete, come interventi di pulizia delle strade e attività culturali. Ora nasce il Tavolo Sant’Eusebio, un punto di incontro stabile dove discutere e pianificare i progetti di riqualificazione del quartiere. La presenza attiva di volontari e residenti ha trasformato l’area in un punto di riferimento per il coinvolgimento civico.

Nasce il Tavolo Sant’Eusebio, uno spazio stabile di partecipazione e co-progettazione. "Da sempre associazioni, cittadini e volontari hanno abitato attivamente un territorio complicato come il quartiere Sant’Eusebio a Cinisello Balsamo. Attraverso iniziative sociali, culturali ed educative, si è cercato di contribuire a rafforzare i legami di comunità e rispondere in modo concreto ai bisogni emergenti del quartiere promuovendo una visione che valorizza un territorio pieno di criticità. Anche se la partecipazione sociale in questi ultimi anni sembra non essere più in voga, il quartiere ne ha forte memoria e la racconta attraverso nuove forme". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Patto per la rinascita del quartiere: "La partecipazione batte il degrado" Elezioni di quartiere, il dato definitivo: la periferia batte il centro, a Borello il primato di partecipazioneLe elezioni di quartiere a Cesena si sono concluse domenica sera, con la periferia che si conferma come area di maggiore partecipazione. Leggi anche: Unimpresa Irpinia Sannio lancia il "Patto per la partecipazione" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Patto per la rinascita del quartiere: La partecipazione batte il degrado; IL MOTORE GERIT: RINASCITA DELL’ASSE; Piano Mattei, l'Italia guida la rinascita dell'Africa. Meloni: Un patto tra nazioni libere, scommessa vincente; La Romagna unita per il 2028: Rimini entra nel patto per la Capitale della Cultura di Forlì e Cesena. Patto per la rinascita del quartiere: La partecipazione batte il degradoCinisello, nasce il Tavolo Sant’Eusebio: cittadini e associazioni insieme per affrontare le sfide del rione ... msn.com Piano Mattei, l'Italia guida la rinascita dell'Africa. Meloni: Un patto tra nazioni liber...Non un semplice pacchetto di progetti, ma un patto tra nazioni libere per cambiare l'approccio tra Italia e Africa, costruire un modello di cooperazione nuovo da pari a pari. Era chiaramente una ... msn.com Piano Mattei, l'Italia guida la rinascita dell'Africa: "Un patto tra nazioni libere, scommessa vincente" x.com Non un semplice ritorno, ma una vera rinascita. Il Comune e la Pro Loco di Candelo annunciano il restyling ufficiale della manifestazione: l'appuntamento è fissato per il 2027 per celebrare una 20ª edizione storica, ambiziosa e di portata nazionale. Un patto facebook