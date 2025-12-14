Elezioni di quartiere il dato definitivo | la periferia batte il centro a Borello il primato di partecipazione

Le elezioni di quartiere a Cesena si sono concluse domenica sera, con la periferia che si conferma come area di maggiore partecipazione. Il voto ha rinnovato i Consigli di Quartiere per il prossimo quinquennio, rappresentando un momento importante di coinvolgimento civico e di rafforzamento della democrazia di prossimità.

© Cesenatoday.it - Elezioni di quartiere, il dato definitivo: la periferia batte il centro, a Borello il primato di partecipazione Si sono chiusi domenica alle 21 i seggi per il rinnovo dei Consigli di Quartiere di Cesena, consultazioni cruciali che ridefiniscono il tessuto della democrazia di prossimità per il quinquennio 2025-2030. Indette dall'Amministrazione comunale in ottemperanza allo Statuto e al recente Regolamento. Cesenatoday.it Elezioni regionali: i commenti - La Corte dell'Aja emette mandati di cattura per Netanyahu - 61 a... Elezioni di quartiere, un’occasione persa - Un dato che mostra una generale disaffezione verso l’istituto dei consigli di quartiere, ma che al tempo stesso ... laprovinciadibiella.it

Consigli di quartiere. Oltre 2.500 voti online - Andamento positivo delle consultazioni via web: l’obiettivo è facilitare e incrementare l’affluenza alle urne combattendo così l’astensionismo. msn.com

Cesena, elezioni di Quartiere: affluenza attorno al 10% a tre ore della fine delle votazioni ai seggi e online - facebook.com facebook

Ventimiglia, Comitato di Quartiere di San Secondo: al via le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo x.com