Patrizia de Blanck torna a casa | il toccante messaggio di Giada

Patrizia de Blanck torna nella sua casa di Roma dopo settimane di assenza, portando con sé un’urna che contiene le ceneri di una persona cara. Giada, la figlia della contessa, ha condiviso un messaggio emozionante sui social, scrivendo parole di affetto e ricordo. La presenza dell’urna nel salotto ha suscitato molte emozioni tra gli amici e i parenti che sono andati a trovarla.

La contessa Patrizia de Blanck resta nel cuore della sua dimora romana grazie a un'urna preziosa e alla promessa della figlia Giada che non ha mai smesso di starle accanto. Patrizia de Blanck è tornata finalmente nel luogo che ha più amato. Il silenzio della storica residenza romana è stato interrotto dalle note di "I Will Always Love You," di Whitney Houston. Si tratta di un tributo che trasmette una devozione assoluta. Con un annuncio social, Giada de Blanck ha comunicato il ritorno simbolico della madre. E' sulle note di I Will Always Love You, cantata da Whitney Houston per il film The Bodyguard (1992), che Giada de Blanck annuncia su Instagram il ritorno a casa della mamma, la contessa Patrizia. Giada De Blanck ha preso la decisione di portare a casa le ceneri della madre, Patrizia, dopo averle consegnate in un'urna a forma di cuore. "Nel cuore sei e nel cuore mio vivrai sempre" La figlia di Patrizia De Blanck ha condiviso il momento del ritorno a casa dell'urna con le ceneri della madre. È morta a 85 anni Patrizia De Blanck, noto personaggio televisivo italiano.