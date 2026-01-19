Affidi rinnovato il progetto di accoglienza territoriale | finanziato con circa 122 mila euro
Sono stati approvati gli atti per la prosecuzione di ulteriori dodici mesi del progetto "Affido e adozione: la comunità cresce insieme nell'accoglienza", confermando l'impegno del territorio nel sostegno alle famiglie affidatarie e adottive. L'iniziativa, che ha già dato risultati positivi nella.🔗 Leggi su Riminitoday.it
