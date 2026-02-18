L’Inalpi Arena si prepara a celebrare i 50 anni della Coppa Italia con un parquet speciale. La decisione di usare un colore particolare mira a mettere in evidenza la lunga storia e l’importanza di questo trofeo. Quest’anno, infatti, il campo di gioco si arricchisce di dettagli che richiamano l’eredità sportiva della competizione.

Il cinquantesimo compleanno della Coppa Italia è segnato da una scelta cromatica mirata a valorizzare la tradizione sportiva e l'identità dell'evento. Il parquet dell'Inalpi Arena si presenta con una tinta dedicata, pensata per rendere omaggio alla storia della competizione e per offrire una cornice scenografica all'avvenimento. La soluzione cromatica è stata studiata per creare un impatto visivo distinto, capace di accompagnare sia il pubblico presente sia gli spettatori a distanza, senza sottrarre nulla all'esperienza di gioco. Il progetto ha una firma chiara: la grafica è stata affidata all'agenzia Foolbite e il campo è stato realizzato su misura da Dalla Riva.

© Mondosport24.com - Parquet celebrativo per i 50 anni della Coppa Italia all'Inalpi Arena

